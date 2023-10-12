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Москвичу грозит срок и инфицирование ВИЧ после секса с 13-летней школьницей

В Москве юноше грозит срок и инфицирование ВИЧ после секса со школьницей

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Pixabay

В Москве 18-летнему юноше грозит срок за растление и заражение ВИЧ после секса с инфицированной 13-летней девочкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, школьница пришла в гости к юноше и они решили вместе выпить. По словам молодого человека, девочка начала приставать, он не устоял и у них произошел секс без презерватива.

После этого подвыпившая пара вышла на улицу и попалась сотрудникам полиции, которые отвезли обоих в отдел. Там выяснилось, что девочка инфицирована ВИЧ и знает об этом. По данным Mash, школьница ведет разгульный образ жизни и часто меняет половых партнеров с 11 лет, пренебрегая контрацептивами.

По информации Telegram-канала, несовершеннолетняя проживает с несколькими братьями и сестрами, которые также инфицированы ВИЧ. Инфекция досталась им от матери-наркоманки. Сейчас за детьми присматривает дедушка.

Переспавшему со школьницей юноше теперь грозит вероятное заражение ВИЧ и четыре года колонии за растление ребенка.

Ранее в Нижнем Новгороде 44-летний мужчина изнасиловал девочку с аутизмом.

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