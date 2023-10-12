Россиянам рассказали о последствиях повышения цен на водку

Россияне начнут чаще покупать слабоалкогольные напитки, если цены на водку вырастут до 301 рубля, убежден глава Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин. Такие напитки зачастую производятся нелегально и могут причинить вред здоровью, заявилон в беседе с НСН.

Любые круглые цифры на ценниках являются для потребителей «психологическим барьером», как раз таким барьером станет перешагивание отметки в 300 рублей, считает Шапкин. Это будет «мотивировать» россиян искать альтернативные источники алкоголя.

Среди напитков, на которые вырастет спрос из-за более низких цен, эксперт назвал коктейли, сидры, медовуху и пиво. При этом, по его словам, сегодня на пиво уже приходится 80% всей выпиваемой алкогольной продукции.

«Пивные напитки зачастую производятся нелегально, это дешево, но не всегда безопасно. Хотя подобные напитки сегодня спокойно продаются в магазинах», — добавил Шапкин.

Напомним, сегодня стало известно о просьбах российских алкогольных компаний поднять минимальные цены на водку с 2024 года на 7%, до 301 руб. за бутылку 0,5 л в рознице. Объясняют они это растущими акцизами и издержками.

Ранее сообщалось также о сокращении производства водки и коньяка период с января по сентябрь на 5,7% по сравнению с прошлым годом.