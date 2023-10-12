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Россиянам рассказали о последствиях повышения цен на водку

Глава НСЗПП Шапкин: из-за высоких цен на водку россияне перейдут на пиво

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Shutterstock

Россияне начнут чаще покупать слабоалкогольные напитки, если цены на водку вырастут до 301 рубля, убежден глава Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин. Такие напитки зачастую производятся нелегально и могут причинить вред здоровью, заявилон в беседе с НСН.

Любые круглые цифры на ценниках являются для потребителей «психологическим барьером», как раз таким барьером станет перешагивание отметки в 300 рублей, считает Шапкин. Это будет «мотивировать» россиян искать альтернативные источники алкоголя.

Среди напитков, на которые вырастет спрос из-за более низких цен, эксперт назвал коктейли, сидры, медовуху и пиво. При этом, по его словам, сегодня на пиво уже приходится 80% всей выпиваемой алкогольной продукции.

«Пивные напитки зачастую производятся нелегально, это дешево, но не всегда безопасно. Хотя подобные напитки сегодня спокойно продаются в магазинах», — добавил Шапкин.

Напомним, сегодня стало известно о просьбах российских алкогольных компаний поднять минимальные цены на водку с 2024 года на 7%, до 301 руб. за бутылку 0,5 л в рознице. Объясняют они это растущими акцизами и издержками.

Ранее сообщалось также о сокращении производства водки и коньяка период с января по сентябрь на 5,7% по сравнению с прошлым годом.

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