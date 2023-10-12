В Свердловской области пропавшую 42-летнюю женщину нашли живой

В Свердловской области завершились поиски 42-летней женщины, которая вышла в магазин и пропала. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв» по региону.

Местную жительницу нашли, ее жизни ничего не угрожает. Волонтеры поблагодарили всех участников поисков за содействие. Они не раскрыли подробности того, каким образом обнаружили женщину.

По данным поискового отряда, россиянка пропала два дня назад после того, как надела голубое пальто и вышла из дома. По словам мужа, все это время ее телефон был недоступен. Сначала супруг пытался самостоятельно искать жену, но в итоге обратился за помощью к добровольцам.

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