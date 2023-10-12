Автоэксперты отреагировали на призыв ввести единые правила по платным парковкам

Идея ввести в России единые правила формирования тарифов на платные парковки имеет смысл, однако она не будет работать, считает автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. В разных регионах при утверждении тарифов учитываются свои особенности, подчеркнул он в беседе с RT.

Регулирование работы платного паркинга возложено на местные власти не просто так, отметил эксперт. Так, к примеру, средства, вырученные от оплаты парковок, направляются на потребности региона – от развития дорожной инфраструктуры до создания во дворах детских площадок, пояснил он.

«Местные власти учитывают ситуацию, как говорится, на местах. Наверное, стоимость парковки в Москве не может быть такой же, как, например, в Кемерово», — добавил Кадаков.

Напомним, с идеей принять в России федеральный закон, который установит единые для всех регионов правила утверждения тарифов и льгот на пользование платным паркингом, ранее выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

При этом Минтранс в сентябре утвердил методические рекомендации по расчету цен на платных парковках, рекомендовав учитывать размер среднедушевого дохода в том или ином регионе при расчетах.