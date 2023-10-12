Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Автоэксперты отреагировали на призыв ввести единые правила по платным парковкам

Автоэксперт Кадаков: единые правила по тарифам на парковки не будут работать

close
100%
Pixabay

Идея ввести в России единые правила формирования тарифов на платные парковки имеет смысл, однако она не будет работать, считает автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. В разных регионах при утверждении тарифов учитываются свои особенности, подчеркнул он в беседе с RT.

Регулирование работы платного паркинга возложено на местные власти не просто так, отметил эксперт. Так, к примеру, средства, вырученные от оплаты парковок, направляются на потребности региона – от развития дорожной инфраструктуры до создания во дворах детских площадок, пояснил он.

«Местные власти учитывают ситуацию, как говорится, на местах. Наверное, стоимость парковки в Москве не может быть такой же, как, например, в Кемерово», — добавил Кадаков.

Напомним, с идеей принять в России федеральный закон, который установит единые для всех регионов правила утверждения тарифов и льгот на пользование платным паркингом, ранее выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

При этом Минтранс в сентябре утвердил методические рекомендации по расчету цен на платных парковках, рекомендовав учитывать размер среднедушевого дохода в том или ином регионе при расчетах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий