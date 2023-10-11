Стало известно, сколько Витас потерял в Китае из-за фальшивых билетов

Команда певца Витаса потеряла миллион долларов за один концерт в Китае из-за продажи фальшивых билетов. Об этом в беседе с НСН заявил продюсер исполнителя Сергей Пудовкин.

По поддельным билетам на концерт накануне пришли более 7 тыс. человек. При этом средняя цена билета составляет $150, VIP-билета – $500.

«Обнаружено было семь тысяч фальшивых билетов, недополученная прибыль составит миллион долларов за один концерт, – рассказал Пудовкин. – С этим пусть разбираются организаторы и соответствующие органы, потому что это колоссальные деньги».

По мнению продюсера, отыскать мошенников вполне реально. Сам инцидент он объяснил тем, что в концертном туре в Китае певец столкнулся с ажиотажем – билеты раскупили за два дня. Этой ситуаций и воспользовались злоумышленники, считает Пудовкин.

«Я впервые с таким сталкиваюсь в таком объеме. Я даже не мог себе представить, что такое может быть. Официальные билеты были проданы за два дня на весь тур в Китае», – добавил он.

Напомним, он сообщал, что на концерт на стадионе в городе Сучжоу было продано 62 тыс. билетов при том, что в продаже было 55 тысяч. Подделали билеты, по его словам, китайские перекупщики.

Ранее также стало известно, что певец Дима Билан попал в больницу, из-за чего отменили его концерты в четырех российских городах.