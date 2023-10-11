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Экс-директора российского Красного Креста обокрали на 410 тысяч рублей

В Москве у экс-директора Красного Креста украли драгоценности на 410 тысяч рублей

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Depositphotos

В Москве у бывшего исполнительного директора российского Красного Креста Татьяны Фасио украли драгоценности на 410 тысяч рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 10 октября. Фасио вызвала найденных в интернете специалистов для починки окон в столичной квартире.

Когда рабочие закончили и покинули жилище, женщина не досчиталась двух пар сережек и жемчужного ожерелья на общую сумму около 410 тысяч рублей. Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

До этого, 7 октября, уборщица украла у 23-летней дочери актеров Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой в Москве 3,5 млн рублей. Оперативники задержали женщину через сутки после совершения преступления.

Ранее у московской блогерши-искусствоведа украли украшения Cartier на 3 млн рублей.

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