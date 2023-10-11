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В Швеции не смогли установить причастных к взрывам на «Северных потоках»

Шведская прокуратура не установила причастных к взрывам на «Северных потоках»

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Swedish Coast Guard/AP

Совместное расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» прокуратурой Швеции и службы безопасности не дало результатов. Причастные к случившемуся не установлены, заявил министр обороны королевства Пол Юнсон в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), запись которого опубликована в Telegram-канале.

«Прокуратура проводит расследование, оно поддерживается шведской службой безопасности, и они не смогли установить, кто это сделал», — подчеркнул Юнсон.

Глава ведомства обратил внимание, что Швеция — маленькая страна, которая стремится «стать полноправными членами НАТО».

11 октября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг перед началом в Брюсселе двухдневной встречи глав минобороны стран блока заявил, что, если «намеренная атака» на критическую инфраструктуру Финляндии и Эстонии подтвердится, то ответ Запада будет «решительным и единым».

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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