В Госдуме считают, что бежавшие из страны российские звезды скоро вернутся

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев считает, что бежавшие из страны миллиардеры и звезды шоу-бизнеса скоро вернутся обратно в Россию, потому что ни в какой другой стране в них нет нужды, сообщает РИА Новости.

«Я предрекаю скорый возврат всех российских миллиардеров, звезд шоу-бизнеса обратно в Россию, как говорил ранее, с первого дня их бегства. В Европе, Израиле они уже никому не нужны, с них просто высасывают последние деньги и публичную активность», — прокомментировал Хамзаев.

Он привел в пример возвращение в Россию миллиардера Михаила Фридмана, которому стало «некомфортно» находится в Израиле после начала очередной войны с Палестиной. Хамзаев отметил, что такие люди, как Фридман, испытывают стресс, а кроме того — миллиардера недавно обвинили на Украине в спонсировании российских военных заводов.

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