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Марат Хуснуллин рассказал о благоустройстве малых городов страны

Хуснуллин: более 500 территорий благоустроили по итогам всероссийского конкурса

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Телеграм-канал Марат Хуснуллин

Более 500 территорий благоустроили по итогам всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. Об этом в своем Теlegram-канале сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Зампред правительства отметил, что конкурс проводится с 2018 года по поручению президента РФ Владимира Путина.

По его словам, на данный момент уже реализовано 508 проектов-победителей: 210 парков, 128 улиц и пешеходных зон, 102 набережные и 68 площадей в 75 регионах.

«На карте нашей страны появились еще 508 точек, где людям комфортно и приятно проводить время», — заявил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что зачастую про современные и комфортные общественные пространства говорится в контексте мегаполисов.

«Этот конкурс меняет такое представление. Его цель — повысить качество жизни наших граждан в небольших населенных пунктах. Эта работа также помогает созданию рабочих мест, развитию местных предприятий и внутреннего туризма в малых городах», — добавил зампред правительства.

На официальной сайте правительства России говорится о том, что в сентябре в подмосковном Краснозаводске завершилось благоустройство парка Победы, который стал победителем VI всероссийского конкурса в 2022 году.

Также сообщается, что в этом году завершены работы и по благоустройству Монастырской набережной реки Сызранки в Сызрани Самарской области.

Всероссийский конкурс проводится Минстроем России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В состязании участвуют города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

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