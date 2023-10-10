В российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за пожаров

В Амурской области введен режим повышенной готовности из-за роста числа людей, лишившихся жизней в результате пожаров. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов в своем Telegram-канале.

Режим повышенной готовности в Приамурье действует с 10 октября. Глава региона уточнил, что с начала 2023 года несовместимые с жизнью травмы получили больше людей, чем за весь прошлый год, среди них много детей.

По словам Орлова, для того, чтобы «достучаться» до людей с 10 октября в регионе через систему громкоговорителей по всей Амурской области запускаются трижды в день оповещения, призывающие к осторожности.

Оповещать население также будут посредством SMS-сообщений и специального приложения МЧС. Губернатор призвал жителей быть максимально бдительными и острожными, соблюдать все правила пожарной безопасности, чтобы защитить себя и близких от трагедий.

В сентябре политолог, член экспертного клуба «Дигория» Диана Шакирова заявила, что в России находится 20% лесов всего мира, в связи с этим забота об окружающей среде должна быть немаловажным направлением государственной политики.

Ранее россиянин вытащил взрослого, ребенка и кошку через окно при пожаре.