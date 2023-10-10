Жителя Приморья арестовали за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли деятельность жителя Приморского края, причастного к шпионажу в пользу Украины, он арестован. Об этом представитель регионального управления ФСБ РФ сообщил РИА Новости.

По данным ФСБ РФ, мужчина, действуя по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины, собирал и передавал информацию об объектах военной инфраструктуры российского региона.

При этом приморец признался, что осознавал возможность использования таких сведений адресатом против безопасности Российской Федерации, в том числе при осуществлении нападений.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ - «государственная измена», он задержан и заключен под стражу.

На прошлой неделе сообщалось, что Верховный суд Крыма приговорил 62-летнего гражданина Украины Сергея Цыгипу к 13 годам тюрьмы за шпионаж.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.