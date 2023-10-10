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Большинство россиян считают, что в РФ нет новой волны пандемии

Большинство россиян считают COVID неопасным и не хотят возвращения ограничений

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Больше половины россиян считают, что в нашей стране нет новой волны эпидемии коронавируса. Это показало исследование, проведенное СК «Росгосстрах» и банком «Открытие», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В то же время 26% опрошенных полагают, что в России началась новая волна эпидемии коронавируса (20% скорее да, 6% определенно да). В Центральном федеральном округе такой ответ дали 29%, на Дальнем Востоке 19%. 54% придерживаются противоположного мнения (34% скорее нет, 20% определенно нет). Чаще всего такой ответ давали жители Урала (61%), реже других на Северном Кавказе (47%). Каждый пятый респондент затруднился ответить на этот вопрос.

Отвечая на вопрос о том, надо ли возвращать ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в России, 15% респондентов высказались за возвращение социальной дистанции в общественных местах. 18% поддержали возвращение масочного режима в больницах, а 16% — во всех общественных учреждениях и на транспорте. 12% считают, что нужно возвращать удаленную работу и учебу. 5% россиян вообще за объявление нового карантина (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 9%, в Южном федеральном округе 2%). При этом 56% уверены, что никакие ограничения не нужны, потому что COVID-19 уже неопасен (на Дальнем Востоке 62%, в Москве и Московской области 47%).

Вакцинироваться от коронавируса намерены 24% опрошенных россиян (17% скорее да, 7% определенно да). Больше всего желающих на Урале (28%), меньше всего в Сибири (18%). Еще 4% вакцинировались недавно. 33% сообщили, что делали прививки от COVID-19 во время прошлой эпидемии, но больше не будут. 39% опрошенных не вакцинировались ни разу и не собираются делать это сейчас (на Дальнем Востоке 46%, в Южном федеральном округе 34%).

Ранее ВОЗ призвала срочно вакцинироваться из-за угрозы COVID-19 и гриппа.

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