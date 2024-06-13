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Нардеп Рады раскритиковал способ защиты энергообъектов на Украине

Нардеп Рады Куртев назвал защиту энергообъектов на Украине сплошным «эпик фейлом»

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Sofiia Gatilova/Reuters

Народный депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Виктор Куртев раскритиковал украинские методы защиты энергообъектов. Об этом он рассказал на YouTube-канале политолога Юрия Романенко.

На Украине было предложено возвести железобетонные укрепления на ключевых узловых подстанциях, а также ввести в строй семь циклопических сооружений 250 на 250 метров, чтобы под этот купол перенести оборудование распределительных узлов. На эту идею правительство выделило деньги. Однако, при реализации появились трудности, так как для подобных сооружений, у которых нет аналогов в мире, не существует нормативов.

Куртев рассказал, что, по слухам, нормативы предоставила секретная американская команда, но на деле оказалось, что они не выдерживают даже ударную волну от упавшей рядом ракеты. Кроме этого, возведение подобного сооружения вокруг энергообъектов из-за своих размеров сделало их более уязвимыми, так как попасть по таким «коробкам» из артиллерии проще. Также нардеп отметил, что удары в основном наносят не по электроподстанциям, а по генерирующим мощностям, у которых может вообще не быть защиты. Он добавил, что, судя по всему, программу сворачивают.

«Даже эту коррупционную историю они не смогли довести до конца. Один сплошной эпик фейл с потерянными и частично украденными деньгами», — подводит итог депутат.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что энергетическая система Украины близка к краху.

Ранее глава агентства восстановления Украины уволился после скандала.

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