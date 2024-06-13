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Российские штурмовики взяли в плен солдат ВСУ в ДНР

ТАСС: российские военные взяли в плен солдат ВСУ у Старомайорского ДНР

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Российские штурмовики взяли в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС и. о. командира разведроты группировки войск «Восток» с позывным Жара.

По его словам, пленных взяли в районе Старомайорского.

До этого пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кирилл Доценко рассказал, что члены украинского националистического формирования «Кракен» после активизации боевых действий в Харьковской области эвакуировали из региона только своих военных. По данным РИА Новости, солдат служил в 415-м отдельном стрелковом батальоне украинских войск. Однако в ходе одного из сражений мужчина попал в плен к Вооруженным силам РФ.

Он рассказал, что во время эвакуации из Харьковской области на позиции прибыли две американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley с пулеметами. Также на линии фронта появились члены «Кракена».

Ранее в Харьковской области российские военные взяли в плен более 60 бойцов «Кракена».

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