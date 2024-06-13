Пашинян отказался посещать Белоруссию из-за Лукашенко

Армения может изменить отношение к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если президент Белоруссии Александр Лукашенко извинится перед Ереваном. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, его цитирует РИА Новости.

По его словам, представители Армении не могут обсуждать с Лукашенко вопросы в формате ОДКБ, поскольку он якобы участвовал в подготовке войны против армянской стороны и поддерживал Азербайджан. При этом армянский премьер признал, что ему придется контактировать с белорусским лидером в форматах ЕАЭС и СНГ.

Пашинян также сказал, что отказывается посещать Белоруссию, пока ее президентом является Лукашенко. То же, по его словам, касается и других армянских чиновников и политиков.

«Ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Белоруссия решит выйти из ОДКБ или президент Белоруссии найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа», — заключил Пашинян.

В мае Пашинян заявил, что две страны ОДКБ участвовали в подготовке войны против Армении в Нагорном Карабахе в 2020 году. При этом конкретные государства политик не назвал. Первый зампред комитета Госдумы РФ делам СНГ Константин Затулин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что «не надо догадываться», что Пашинян имел в виду Россию и Белоруссию.

Ранее в МИД Армении объяснили слова Пашиняна о выходе из ОДКБ.