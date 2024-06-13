Самедов назвал фаворитов Евро-2024

Бывший футболист сборной России Александр Самедов заявил, что на Евро-2024 может удивить любая сборная, передает »Чемпионат».

«Конечно, планирую смотреть чемпионат Европы. Буду ждать хороший футбол. Если говорить о фаворитах, то назвал бы Францию и Англию. Но ждать сюрприза можно от кого угодно», — сказал Самедов.

В группе с Англией сыграют Сербия, Дания и Словения. Франция сыграет с Польшей, Нидерландами и Австрией.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла Англию в финальном матче. Судьба встречи решилась в серии пенальти.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее экс-футболист Игорь Семшов заявил, что не верит в сборную Англии на Евро-2024.