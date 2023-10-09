Сотрудницу службы помощи приемным детям обвинили в изнасиловании подростка

В Огайо 24-летнюю сотрудницу службы помощи приемным детям арестовали по обвинению в сексуальном насилии над 13-летним мальчиком. Об этом сообщает Fox News.

С заявлением в полицию обратилась опекунша несовершеннолетнего мальчика, женщина рассказала, что нашла в телефоне у 13-летнего подростка переписку и видео порнографического характера.

В интимную связь со школьником вступила 24-летняя Пейтон Шарис — сотрудница службы помощи приемным детям, ей предъявлено обвинение в домогательствах, до суда девушку отпустили под залог в 500 тысяч долларов.

Пострадавший школьник рассказала в беседе с психологом, что с начала сентября 2023 года он переписывался с соцработницей в мессенджерах и несколько раз занимался с ней сексом в разных местах.

Ранее школьная учительница забеременела и родила от ученика.