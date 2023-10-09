Россиянка, угрожая ножом, заперла врачей скорой помощи в квартире

В Барнауле 29-летняя женщина, вооруженная ножом, заперла врачей скорой помощи в квартире. Об этом сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Инцидент произошел 7 августа. Находившаяся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения женщина вызвала бригаду скорой медицинской помощи и потребовала, чтобы ей ввели лекарственный препарат.

Медики отказали россиянке в связи с отсутствием показаний для этого. После этого пациентка взяла нож и, угрожая врачам, заперла их в квартире.

Женщину обвинили в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о незаконном лишении человека свободы с применением предметов, используемых в качестве оружия. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Саратове женщина избила медика скорой помощи, приехавшего к ней на вызов.