Уборщица заставила женщину с больным ребенком мыть полы в волгоградской больнице

Женщину с маленьким ребенком заставили мыть полы в больнице под Волгоградом, двухлетней девочке стало плохо в очереди к врачу. Об этом сообщает «V1».

В больнице города Дубровки уборщица заставила мать двухлетней девочки мыть полы в коридоре. Ребенку стало плохо, девочку вырвало, ее мать обратилась к медицинскому персоналу, в ответ ей дали тряпку и сказали мыть пол за ребенком самостоятельно.

«В итоге чужая женщина сидела с моим ребенком, пока я мыла полы. На помощь из медиков мне так никто и не пришел. Неужели непонятно, что я не могу бросить ребенка, которому плохо? И я теперь не знаю, что мне делать. С одной стороны, нужно заключение врача, с другой — идти в поликлинику больше нет никакого желания», — рассказала волгоградка.

В комитете здравоохранения Волгоградской области отреагировали на конфликт и сообщили, что с матерью девочки свяжутся, чтобы установить подробности произошедшего. С уборщицы и санитарок медицинского учреждения возьмут объяснительные.

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