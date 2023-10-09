Сирены тревоги прозвучали в Иерусалиме

Сирены, предупреждающие о ракетном ударе, звучат в Иерусалиме, сообщает The Times of Israel.

«Сирены приближающихся ракет звучат в Иерусалиме и его окрестностях. Жители сообщают, что слышали взрывы», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших пока не поступала.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Армия обороны Израиля ввела в ответ операцию против ХАМАС «Железные мечи».

Ливанская шиитская партия «Хезболла» заявила о законности действий палестинских бойцов.

8 октября движение взяло на себя ответственность за обстрел позиций армии Израиля. Глава исполнительного совета «Хезболла» Хашем Сафи ад-Дин заявил, что нарушение исламских святынь и переход всех границ привели к операции ХАМАС против Израиля.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.