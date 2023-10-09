Открывшего стрельбу по палатке с людьми россиянина задержали

В Чойском районе Алтайского края задержали 53-летнего мужчину, который открыл стрельбу по палатке с людьми. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на управление Следственного комитета по региону.

По информации издания, инцидент произошел 4 октября в горно-таежной местности «Каская». Пьяный россиянин обстрелял палатку с тремя людьми внутри из ружья. Один из находившихся в палатке мужчин получил ранение в руку.

Позже стрелок помог доставить раненого в медицинское учреждение. Свою вину он признал лишь частично.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело о совершенном общественно опасным способом покушении из хулиганских побуждений. Сейчас он находится под домашним арестом.

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