Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Открывшего стрельбу по палатке с людьми россиянина задержали

На Алтае задержали стрелявшего по палатке с людьми мужчину

close
100%
Depositphotos

В Чойском районе Алтайского края задержали 53-летнего мужчину, который открыл стрельбу по палатке с людьми. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на управление Следственного комитета по региону.

По информации издания, инцидент произошел 4 октября в горно-таежной местности «Каская». Пьяный россиянин обстрелял палатку с тремя людьми внутри из ружья. Один из находившихся в палатке мужчин получил ранение в руку.

Позже стрелок помог доставить раненого в медицинское учреждение. Свою вину он признал лишь частично.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело о совершенном общественно опасным способом покушении из хулиганских побуждений. Сейчас он находится под домашним арестом.

Ранее пенсионер в Ленобласти пять раз выстрелил в соседа во время ссоры из-за собак.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий