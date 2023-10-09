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В ООН осудили уголовное преследование Киевом подозреваемых в сотрудничестве с РФ

В ООН обеспокоились приговорами Киева против не нарушивших международное право

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Украина возбудила около 6 тыс. уголовных дел против людей, потенциально не нарушивших международные законы, заявил заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф, передает РИА Новости.

Он отметил, что в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обеспокоены тем, что многие из арестованных и осужденных на Украине граждан, обвиненных в сотрудничестве с Россией, «стали жертвами» принуждения со стороны «оккупирующей державы».

Ранее в УВКПЧ заявляли, что гражданские лица, которые помогали распределять и доставлять гуманитарную помощь на подконтрольные России территории, получили тюремные сроки за «сотрудничество с врагом».

В июле сообщалось, что с начала российской спецоперации на Украине возбудили более 1,3 тыс. уголовных дел по обвинению в госизмене.

В марте 2022 года закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией подписал Владимир Зеленский.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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