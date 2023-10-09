Вооруженного винтовкой мужчину заметили у детского сада и школы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге заметили мужчину, разгуливавшего с винтовкой в руках по одному из жилых районов. Об этом сообщает E1.RU.

По информации издания, мужчина с предметом, похожим на винтовку, несколько часов разгуливал по микрорайону Химмаш. Его заметили вблизи местной школы и детского сада.

По словам очевидцев, россиянин также прогуливался во дворах на улице Водной. Местные жители, заметившие подозрительного мужчину, обратились в правоохранительные органы.

До этого, 4 октября, в Иркутске заметили мужчину, открывшего стрельбу во дворе жилого дома. Россиянин, сидя в автомобиле, стрелял из пневматического оружия. По словам снявших происходящее на видео очевидиц, его целью были голуби.

Ранее полуголый мужчина пытался попасть в иркутскую школу.