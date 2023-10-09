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МИД призвал не рассчитывать на одобрение Западом выборов президента России

МИД РФ: не стоит рассчитывать на позитивные оценки Запада выборов президента

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Не стоит рассчитывать на позитивные оценки Запада в отношении организации в России выборов президента, которые пройдут в 2024 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

Следующие выборы президента в России должны пройти в 2024 году. Обычно они проводятся в третье воскресенье марта, но окончательную дату назначает Совет Федерации. Путин пока не делал заявлений о намерении баллотироваться на них.

7 октября глава Чечни Рамзан Кадыров предложил временно отменить предстоящие президентские выборы в Российской Федерации из-за спецоперации или провести их с единственным кандидатом — действующим главой государства Владимиром Путиным.

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов отметил, что вносить поправки в Конституцию страны, включая возможность переноса президентских выборов, никто не планирует.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Путина теоретически нет реальных конкурентов на выборах.

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