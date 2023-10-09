Врач дала советы, которые помогут пережить скачки атмосферного давления

Перепады давления могут никак не затрагивать здоровых молодых людей, однако, на другие категории граждан они могут оказывать негативное влияние. Об этом »Москве 24» рассказала директор Центра иммунокоррекции, врач-терапевт Людмила Лапа.

«Общий баланс давления у нас как у сообщающихся сосудов с внешним миром. Поэтому при низком атмосферном давлении внутреннее возрастает. В такие моменты повышается риск инфарктов и инсультов», — отметила врач.

По ее словам, наибольшее влияние погода оказывает на людей, которые пережили инфаркты и инсульты, а также на тех, у кого есть гипертония и сосудистые проблемы. В период перепада давления терапевт советует им в первую очередь не забывать о назначенном лечении и принимать лекарства вовремя. Помимо этого, важно правильно питаться, а в качестве напитка — выбирать теплый сладкий чай.

«Он всегда будет полезен организму, потому что улучшение микроциркуляции идет с добавлением жидкости в рацион», — подчеркнула Лапа.

Кофе можно не исключать из рациона, однако, от алкоголя лучше отказаться, потому что он мгновенно расширяет сосуды с последующим их сужением, что вредно для сердечно-сосудистой системы.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в Москве в воскресенье 8 октября было самое низкое атмосферное давление с 1971 года — 723 мм ртутного столба.

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