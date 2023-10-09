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Врач дала советы, которые помогут пережить скачки атмосферного давления

Врач Лапа: риск инфарктов и инсультов повышается при низком атмосферном давлении

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Depositphotos

Перепады давления могут никак не затрагивать здоровых молодых людей, однако, на другие категории граждан они могут оказывать негативное влияние. Об этом »Москве 24» рассказала директор Центра иммунокоррекции, врач-терапевт Людмила Лапа.

«Общий баланс давления у нас как у сообщающихся сосудов с внешним миром. Поэтому при низком атмосферном давлении внутреннее возрастает. В такие моменты повышается риск инфарктов и инсультов», — отметила врач.

По ее словам, наибольшее влияние погода оказывает на людей, которые пережили инфаркты и инсульты, а также на тех, у кого есть гипертония и сосудистые проблемы. В период перепада давления терапевт советует им в первую очередь не забывать о назначенном лечении и принимать лекарства вовремя. Помимо этого, важно правильно питаться, а в качестве напитка — выбирать теплый сладкий чай.

«Он всегда будет полезен организму, потому что улучшение микроциркуляции идет с добавлением жидкости в рацион», — подчеркнула Лапа.

Кофе можно не исключать из рациона, однако, от алкоголя лучше отказаться, потому что он мгновенно расширяет сосуды с последующим их сужением, что вредно для сердечно-сосудистой системы.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в Москве в воскресенье 8 октября было самое низкое атмосферное давление с 1971 года — 723 мм ртутного столба.

Ранее врач рассказала, какую пользу пшенная каша принесет для здоровья пожилых.

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