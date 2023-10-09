Россиянам объяснили, чем сплит-система отличается от кондиционера

Из-за очень низкого уровня шума россияне чаще стали выбирать сплит-систему для контроля температуры в доме. Кондиционер, в отличие от нее, работает с шумом на уровне от 45 до 65 децибел. Есть и другие важные различия двух видов оборудования, выяснила Общественная Служба Новостей.

Сплит-система представляет собой конструкцию из двух блоков: внешняя часть (компрессор, патрубки и вентили) находится снаружи, а внутренняя – в помещении (вентилятор, фильтры, фреонный испаритель).

Кондиционер – это моноблок, в котором внешний и внутренний модули объединены в общем корпусе. На улицу обычно выводят компрессор и вентилятор, а в помещении оставляют приточно–вытяжные каналы, испаритель и датчик температуры. Кондиционер, помимо управления пультом, он может иметь терморегулятор или переключатель режимов.

Корпус кондиционера чуть больше микроволновки, а сплит-система имеет обтекаемую продолговатую форму и закрепляется под потолком.

Различается и цена: так как установить самостоятельно сплит-систему нельзя, а расходы на монтаж довольно высокие, то это делает ее значительно более дорогой, чем кондиционер.

Врачи ранее заявили, что температуру кондиционера нельзя устанавливать ниже семи градусов от уличной, так как в противном случае можно заболеть.