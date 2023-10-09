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В авиакомпании Red Wings сообщили о возобновлении рейсов в Израиль

Авиакомпания Red Wings возобновила регулярное авиасообщение с Израилем

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Shutterstock

Рейсы авиакомпании Red Wings, следующие в Израиль, будут осуществляться по расписанию. Об этом организация сообщила в своем официальном Telegram-канале.

Не все самолеты этого направления смогут вылететь 9 октября. Так, рейс, следующий из Махачкалы в Тель-Авив, будет доступен с 11 октября, с 12 октября пассажиры смогут полететь в Израиль из Домодедово.

«Полеты по указанным маршрутам, в соответствии с рекомендациями государственного регулятора, осуществляются в дневное время, пассажиры получают оперативную информацию о времени отправления воздушных судов», — сообщается в публикации.

По словам представителей компании, организация продолжит направлять пассажирские самолеты в Тель-Авив независимо от спроса. Тем не менее, если ситуация снова дестабилизируется, расписание изменится.

После того, как 7 октября Израиль подвергся обстрелу со стороны сектора Газа, Red Wings сократили полеты между российскими городами и Тель-Авивом.

Ранее авиакомпания Air Astana приостановила продажу билетов в Тель-Авив.

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