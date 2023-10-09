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В Новосибирске группу россиян подозревают в похищении семи млн рублей у банков

В Новосибирске задержали трех россиян за похищение семи млн рублей у банков

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Pixabay

В Новосибирске правоохранители пресекли деятельность россиян, которые похитили у банков более семи миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону.

По версии правоохранителей, в период с апреля по декабрь 2022 года трое мошенников придумали схему с «электронными платежными инструментами», которая позволила им обогатиться. На данный момент детали не сообщаются.

В отношении всех участников группы возбуждено уголовное дело по статье об использовании электронных средств платежа в особо крупном размере. По версии УФСБ, группа могла совершить и другие преступления.

Ранее в Реутове мошенники представились мэрией и выманили у сотрудницы администрации более четырех миллионов рублей.

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