В Новосибирске группу россиян подозревают в похищении семи млн рублей у банков

В Новосибирске правоохранители пресекли деятельность россиян, которые похитили у банков более семи миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону.

По версии правоохранителей, в период с апреля по декабрь 2022 года трое мошенников придумали схему с «электронными платежными инструментами», которая позволила им обогатиться. На данный момент детали не сообщаются.

В отношении всех участников группы возбуждено уголовное дело по статье об использовании электронных средств платежа в особо крупном размере. По версии УФСБ, группа могла совершить и другие преступления.

Ранее в Реутове мошенники представились мэрией и выманили у сотрудницы администрации более четырех миллионов рублей.