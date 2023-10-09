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Женщина узнала об измене бойфренда, когда посмотрела карты Google Maps

Independent: бразильянка поймала бойфренда на измене благодаря фотографии с Google Maps

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julianalima.julie/TikTok

Женщина из Бразилии узнала об измене бойфренда благодаря cервису Google Maps, пишет Independent. Она просматривала фотографии улиц и увидела, как возлюбленный обнимается с ее лучшей подругой.

Как рассказала женщина, она увидела, как специальный автомобиль с камерой компании Google проезжал мимо ее дома, фотографируя улицу. После этого ей стало интересно посмотреть на сервисе Google Maps панорамные фото своего района.

Увлекшись виртуальным путешествием по улицам города, бразильянка в какой-то момент увидела кадр со своим парнем, который ехал с женщиной на мотоцикле.

«Человек сзади не был похож на меня», — уверяет она.

Женщина продолжила листать фотографии по маршруту и обратила внимание на следующем кадре, как бойфренд лежит на скамейке, а его голова находится на коленях ее лучшей подруги.

«В тот момент я подумала, что у меня просто паранойя в голове, что это не может быть он», — рассказала бразильянка.

Впрочем, позже выяснилось, что парень женщины действительно изменил ей с подругой, что стало поводом для разрыва отношений.

«Этот парень точно неудачник, если его фотографирует машина Google, которая проезжает раз в год», — шутят пользователи соцсетей.

Ранее пользователи сервиса Google Maps нашли на карте брошенный авто из фильма «Назад в будущее».

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