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Израильские военные обезвредили террориста в южном районе страны

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации террориста в районе Кфар-Аза

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Ronen Zvulun/Reuters

Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обезвредили террориста в районе кибуца (община. — прим. ред.) Кфар-Аза, сообщается в Telegram-канале израильских Вооруженных сил.

Подчеркивается, что между солдатами и террористами продолжаются перестрелки.

Военнослужащие Армии обороны Израиля продолжают пресекать действия террористов в районе, прилегающем к сектору Газа, указали в военном ведомстве.

Позднее ЦАХАЛ сообщил о нанесении очередных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в частности по складу оружия и точке входа в подземный террористический туннель, используемый бойцами ХАМАС, по оперативному командному центру, принадлежащему организации «Палестинский исламский джихад» (организация запрещена в России) в мечети в районе Зейтан, и еще одному командному центру ХАМАС в Хан-Юнисе.

До этого Армия обороны Израиля сообщала, что завершила боевые действия во всех городах страны и взяла под контроль все населенные пункты на границе с сектором Газа.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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