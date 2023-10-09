Власти Японии предупредили о цунами

Угроза цунами высотой до одного метра объявлена на отдаленных японских островах Огасавара и Идзу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление страны.

По данным ведомства, в районе уж зафиксировали приливные волны высотой около 40 см. Жителей призвали не приближаться к береговой линии. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Причиной цунами стало очередное землетрясение в Тихом океане. На прошлой неделе из-за подземных толчков магнитудой 6,6 также объявлялась угроза цунами высотой до одного метра. Ожидалось, что волны цунами достигнут группы островов Идзу примерно в 11:30 по местному времени (5:30 мск) 5 октября.

Два дня спустя в Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр подземных толчков находился в 63 км к юго-востоку от населенного пункта Маданг, где проживает около 27,4 тыс. человек. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 72 км.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.