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МЭР РФ рекомендовало туроператорам не продавать туры в Израиль

Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам не продавать туры в Израиль

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Depositphotos

Министерство экономического развития России посоветовало туристическим операторам страны не продавать туры в Израиль на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

«Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране», — говорится в сообщении.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Mash 8 октября сообщал, что боевики ХАМАС похитили около 10 девушек с фестиваля электронной музыки Nature Party в Израиле, который проходил рядом с сектором Газа. Среди них якобы есть две с русскими фамилиями.

Позже израильский посол в России Александр Бен Цви допустил, что среди людей, которых боевики движения ХАМАС взяли в заложники во время нападения на Израиль, могут быть россияне.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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