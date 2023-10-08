Выросло число жертв израильских ударов по сектору Газа

Число погибших в результате ударов Вооруженных сил Израиля по сектору Газа выросло до 370, передает РИА Новости, ссылаясь на Министерство здравоохранения анклава.
По данным ведомства, еще 2,2 тыс. человек получили ранения различной степени.
8 октября стало известно, что истребители ВВС Израиля нанесли интенсивный удар по нескольким объектам палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.
7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».
По словам Нетаньяху, военная операция Израиля против ХАМАС будет тяжелой и продолжительной.
Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.