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Россиянин после ссоры с женой устроил дебош на борту самолета

Пьяный пассажир самолета, летевшего из Петербурга в Казань, подрался с полицией

На борту самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга в Казань, один из пассажиров устроил драку. Об этом рассказала подписчица Telegram-канала «Казань на максималках».

По словам подписчицы канала, пьяный пассажир начал громко ругаться с женой, после чего за женщину вступился другой мужчина. Завязался словесный конфликт, который перерос в драку. На кадрах опубликованного видео пьяный мужчина в черной кожаной куртке сначала громко ругается с пассажирами, а затем дерется с каждым, кто пытается его утихомирить. В какой-то момент в драку вмешался капитан воздушного судна, который попросил дебошира покинуть борт. Тогда пьяный пассажир накинулся и на капитана.

Мужчина оказал сопротивление и прибывшим на место полицейским, которые снимали его с рейса.

Ранее мужчина угрожал взорвать самолет, следовавший из Новосибирска в Красноярск.

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