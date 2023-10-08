Мужчина повалил на асфальт и избил женщину на глазах у ребенка

На Ленинском проспекте в Петербурге неизвестный мужчина напал на прохожую и избил ее, женщина госпитализирована с переломом плечевой кости. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Инцидент произошел вечером 7 октября, мужчина в камуфляжной куртке сначала преследовал 39-летнюю женщину, которая шла по улице с сыном-подростком, затем подбежал к ней, ударом повалил на землю и несколько раз пнул.

На крики о помощи сбежались прохожие, агрессор скрылся. Пострадавшую госпитализировали с переломом плечевой кости, злоумышленника разыскивает полиция, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Псковской области пару подозревают в нападении на полицию и соцопеку с топором.