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Мужчина повалил на асфальт и избил женщину на глазах у ребенка

Mash на Мойке: в Петербурге мужчина избил женщину на глазах у ребенка

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Телеграм-канал «Mash на Мойке»

На Ленинском проспекте в Петербурге неизвестный мужчина напал на прохожую и избил ее, женщина госпитализирована с переломом плечевой кости. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Инцидент произошел вечером 7 октября, мужчина в камуфляжной куртке сначала преследовал 39-летнюю женщину, которая шла по улице с сыном-подростком, затем подбежал к ней, ударом повалил на землю и несколько раз пнул.

На крики о помощи сбежались прохожие, агрессор скрылся. Пострадавшую госпитализировали с переломом плечевой кости, злоумышленника разыскивает полиция, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Псковской области пару подозревают в нападении на полицию и соцопеку с топором.

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