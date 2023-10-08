В Энергодаре восстановили подачу электроэнергии, передает ТАСС.

«Подача электроэнергии в Энергодаре и ряде населенных пунктов Запорожской области восстановлена», — сказал собеседник информагентства.

Ранее Энергодар, а также ряд сел Запорожской области остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции.

Сообщается, что электроснабжение будет восстановлено в течение ближайшего времени.

26 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сегодня утром украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию в селе Снагость Кореневского района. В результате атаки были обесточены семь населенных пунктов.

Он отметил, что никто из жителей не пострадал. Губернатор добавил, что аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, «как только позволит обстановка». В Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.