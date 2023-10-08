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Мужчина напал с ножом на посетителя сочинского кафе

В Сочи мужчина устроил поножовщину возле кафе

В селе Молдовка в Адлерском районе Сочи мужчина с ножом напал на выходившую из кафе пару. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Сочи».

Инцидент произошел возле одного из увеселительных заведений и попал на записи камер видеонаблюдения. В кафе заходили две пары, в какой то момент между мужчинами возникла ссора, один из участников конфликта достал нож и ударил им оппонента.

«Парень с девушкой зашли в кафе и даже не успели ничего заказать. Конфликта, можно сказать, даже не было. Что-то не понравилось тому кто с ножом. Они просто вышли на улицу, и парень получил ножевое в бок», — сообщает автор видеоролика.

Известно, что нападавшего удалось задержать, раненый госпитализирован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в центре Москвы мужчина напал с ножом на посетителя кафе.

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