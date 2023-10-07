Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

В субботу днем в Москве ожидается сильный дождь и похолодание до +9°С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По прогнозу синоптиков, в ночь на воскресенье столбик термометра может опуститься до +2°С. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах гололедица.

В Подмосковье днем в субботу температура составит +4... +9°С. В ночь на воскресенье столбик термометра может опуститься до -1°С.

Ожидается южный ветер с переходом на юго-западный с порывами до 16-21 м/с.

До этого в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства сообщали, что городские службы Москвы работают в усиленном режиме на фоне ухудшения погоды.

В ночь на 7 октября и утром ожидается понижение температуры воздуха до -2 градусов, не исключено образование гололедицы.

Днем 6 октября в некоторых районах Москвы выпало до четверти месячной нормы осадков.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказывал, что в Москве в воскресенье возможен ветер, пониженное давление и неустойчивый снежный покров.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.