В Подмосковье эвакуируют жителей из-за заминированного автомобиля

В Люберцах проходит эвакуация жителей близлежащих к фитнес-центру домов, возле которого находится якобы заминированный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Людей из квартир на нижних этажах просят покинуть дом и обещают отвезти на автобусе в пункт временного размещения», — говорится в сообщении.

До этого Shot сообщал, что из-за припаркованного белого автомобиля Audi без номеров эвакуировали посетителей и персонал фитнес-центра «Территория фитнеса» на улице 3-го Почтового отделения. Предварительно, в службы поступил сигнал о том, что машина заминирована.

На месте дежурят полицейские, работают саперы и кинологи. Автомобиль проверили с помощью робота-сапера.

До этого Telegram-канал «Сапа Кавказ» сообщал, что в Карачаево-Черкесии задержали подозреваемого в изготовлении самодельного взрывного устройства.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.