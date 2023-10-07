Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье эвакуируют жителей из-за заминированного автомобиля

Shot: в Люберцах эвакуируют жителей домов из-за якобы заминированного автомобиля

В Люберцах проходит эвакуация жителей близлежащих к фитнес-центру домов, возле которого находится якобы заминированный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Людей из квартир на нижних этажах просят покинуть дом и обещают отвезти на автобусе в пункт временного размещения», — говорится в сообщении.

До этого Shot сообщал, что из-за припаркованного белого автомобиля Audi без номеров эвакуировали посетителей и персонал фитнес-центра «Территория фитнеса» на улице 3-го Почтового отделения. Предварительно, в службы поступил сигнал о том, что машина заминирована.

На месте дежурят полицейские, работают саперы и кинологи. Автомобиль проверили с помощью робота-сапера.

До этого Telegram-канал «Сапа Кавказ» сообщал, что в Карачаево-Черкесии задержали подозреваемого в изготовлении самодельного взрывного устройства.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий