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Названа дата суда над волгоградцем, который сжег Коран

Суд над волгоградцем Журавелем из-за сожжения Корана начнется в Грозном 9 октября

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Александр Полегенько/РИА «Новости»

Суд над жителем Волгограда Никитой Журавелем, которого задержали за сожжение Корана, начнется 9 октября в Висаитовском районном суде Грозного. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уголовное дело принято судом к производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании на 10:00 9 сентября 2023 года», — говорится в публикации.

25 сентября глава Чечни выложил видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает в грозненском СИЗО 19-летнего Никиту Журавеля, в мае задержанного в Волгограде по подозрению в сожжении Корана и этапированного в Чечню. Кадыров заявил, что гордится поступком сына, избившего арестованного мужчину. В Кремле эту тему комментировать не захотели.

О том, что Журавеля предположительно избил сын главы Чечни, рассказала 16 августа омбудсмен Татьяна Москалькова. В Чечне тогда пообещали разобраться в ситуации.

Позже уполномоченный по правам человека по Чечне Солтаев пообещал проверить ситуацию с якобы избиением арестованного за сожжение Корана 19-летнего Журавеля. Тот утверждает, что в СИЗО он подвергся насилию со стороны 15-летнего сына Кадырова. Проверку поручила провести омбудсмен по правам человека в России Москалькова. Журавель находится в СИЗО Грозного. Его арестовали на два месяца по делу об оскорблении чувств верующих.

Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов поддержал Адама Кадырова, избившего на видео Никиту Журавеля.

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