Россиянам рассказали, к каким последствиям может привести заболевание «пиролой»

Новый штамм коронавируса, получивший название «пирола», является чрезвычайно заразным вариантом исходного коронавируса и активно продолжает мутировать. О том, к каким последствиям для организма может привести заболевание «пиролой» и другими видами COVID-19, сообщает «Мойка 78».

В издании отметили, что в результате коронавируса могут проявиться те болезни, которые уже были у пациента, но пока не активизировались. Среди них — аллергия, проблемы с ЖКТ, нарушение артериального давления. Кроме того, в результате заболевания могут возникнуть проблемы с кровоснабжением разных тканей и органов, образоваться тромбы.

Среди других недугов — проблемы с памятью в результате нарушения кровоснабжения мозга, сахарный диабет, искаженное восприятие ароматов, вирусный миокардит, который приводит к аритмии, нарушениям циркуляции крови и одышке.

Факторами, которые увеличивают риск развития постковидного синдрома являются сахарный диабет, гипотериоз, артериальная астма, гипертоническая болезнь, аутоиммунные болезни.

Доктор медицинских наук, член Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский до этого говорил, что новый штамм коронавируса, получивший название «пирола», не несет серьезную угрозу для здоровья людей.

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