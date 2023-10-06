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Миллиардер Фридман может вернуться в Россию

Mash: предприниматель Фридман планирует вернуться в Россию

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Reuters

Telegram-канал Mash утверждает, что совладелец «Альфа-Групп», миллиардер Михаил Фридман планирует вернуться в Россию.

В публикации отмечается, что предприниматель ведет кулуарные переговоры, чтобы оценить потенциальную реакцию общества и правоохранительных органов на его внезапное возвращение.

«Сильнее всего команду Фридмана и его самого беспокоят последствия за нехилый донат Украине в 2022 году. Когда путем пожертвования €150 млн он и партнер Петр Авен рассчитывали спастись от санкций США и ЕС». — говорится в публикации.

Управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Александр Добровинский прокомментировал ситуацию «Газете.Ru»:

«Из ближнего окружения Михаила Фридмана в Лондоне мне стало известно, что Михаил разочаровался в британском правосудии и в скором времени планирует вернуться в Москву. Учитывая, что он является гражданином РФ, то нет оснований его не пустить в страну», — заявил адвокат.

До этого суд на Украине арестовал активы российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Общая сумма замороженных активов составила 17 млрд гривен (порядка 46,2 млрд рублей).

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

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