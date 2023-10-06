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Италия планирует массовую эвакуацию из-за продолжающихся землетрясений вокруг супервулкана

В Италии собираются эвакуировать людей вокруг супервулкана

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Luca Panarese/Shutterstock

Правительство Италии планирует возможную массовую эвакуацию десятков тысяч людей, живущих вокруг супервулкана Кампи Флегрей недалеко от Неаполя. Об этом пишет The Guardian.

В ближайшие месяцы властями будут предприниматься новые меры, которые включают проверку прочности зданий в этом районе. Решение принято после нескольких месяцев повторяющихся землетрясений.

Кампи Флегрей (Флегрейские поля) расположен к западу от Неаполя. Вокруг него находятся многочисленные города и деревни, в том числе Поццуоли, Аньяно и Баколи, общее население которых составляет более 500 000 человек.

Кальдера усеяна 24 кратерами и представляет собой гораздо больший вулкан, чем близлежащий Везувий, разрушивший древний римский город Помпеи в 79 году нашей эры.

Только за последний месяц здесь произошло более 1100 землетрясений, в том числе землетрясение магнитудой 4,0 в понедельник и магнитудой 4,2 на прошлой неделе — самое сильное в этом районе за четыре десятилетия.

Эксперты говорят, что повышенная сейсмическая активность, вероятно, связана с явлением, известным как брадисейсм, когда земля поднимается или опускается в зависимости от цикла, вызванного заполнением или опорожнением подземных магматических камер.

По мнению большинства вулканологов, непосредственной угрозы извержения не существует, но учитывая, что в настоящее время земля поднимается на 1,5 см в месяц, существуют опасения по поводу воздействия на местные здания.

Ранее в Чили повысили уровень тревоги из-за активности вулкана Вильяррика.

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