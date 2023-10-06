В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин сообщил, что в городе ввели режим ЧС из-за тайфуна. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

Уточняется, что режим ЧС вводится на территории всего городского округа.

«Сейчас на штабе потребовал от всех вице-мэров, руководителей территорий вести круглосуточный мониторинг ситуации», — рассказал чиновник.

По словам Надсадина, в городе подтоплено свыше 20 домов.

«Потребовал организовать бригады и обойти все адреса, о которых сообщают люди. Это нужно для того, чтобы оказывать поддержку и помощь тем, кому это необходимо», — сообщил он.

До этого сообщалось, что в Южно-Сахалинске школьники, обучающиеся в первой смене, занимаются дистанционно из-за погодных условий, а некоторые дороги оказались полностью затопленными. Также сообщается о подтоплении многоквартирных и частных домов.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.