Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге неизвестные сбили девушку и скрылись

В Екатеринбурге девушка получила ушибы ребер после столкновения с самокатчиками

close
100%
Антон Денисов/РИА Новости

В Екатеринбурге девушка получила травмы после столкновения с двумя неизвестными на электросамокатах. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на улице 8 марта. По словам местной жительницы, ее сбили в момент, когда она шла по тротуару в сторону автовокзала.

«Неожиданно сбили с ног сзади, я отлетела на несколько метров. Ударилась головой и лицом об асфальт», — сообщается в публикации.

После этого девушка не могла встать несколько минут. Неизвестные на электросамокатах тем временем поехали дальше на полной скорости.

В медучреждении у пострадавшей диагностировали ушибы ребер, мягких тканей ног и рук. После этого пациентка зафиксировала травмы и написала заявление в полицию.

На данный момент правоохранители проводят проверку.

Ранее в Петербурге трое неизвестных ехали на одном электросамокате и сбили пенсионерку.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий