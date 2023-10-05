В Екатеринбурге неизвестные сбили девушку и скрылись

В Екатеринбурге девушка получила травмы после столкновения с двумя неизвестными на электросамокатах. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на улице 8 марта. По словам местной жительницы, ее сбили в момент, когда она шла по тротуару в сторону автовокзала.

«Неожиданно сбили с ног сзади, я отлетела на несколько метров. Ударилась головой и лицом об асфальт», — сообщается в публикации.

После этого девушка не могла встать несколько минут. Неизвестные на электросамокатах тем временем поехали дальше на полной скорости.

В медучреждении у пострадавшей диагностировали ушибы ребер, мягких тканей ног и рук. После этого пациентка зафиксировала травмы и написала заявление в полицию.

На данный момент правоохранители проводят проверку.

Ранее в Петербурге трое неизвестных ехали на одном электросамокате и сбили пенсионерку.