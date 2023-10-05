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Губернатор Курской области предупредил о работе ПВО

Глава Курской области сообщил о работе ПВО в регионе

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Shutterstock

В Курском районе работает ПВО. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт в своем официальном Telegram-канале.

Губернатор попросил жителей региона сохранять спокойствие. Он также призвал не прикасаться к обломкам БПЛА, так как существует риск взрыва. Вместо того, чтобы приближаться к подобным устройствам, он порекомендовал сообщать о находке по телефону 112.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о том, что на территории субъекта усилят систему ПВО. Он также добавил, что в последнее время власти уделяли больше внимания этому вопросу, поэтому теперь на полуострове есть достаточное количество нужных средств.

Ранее над Белгородской областью сбили беспилотник.

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