В Москве мужчина на электросамокате сбил двух девочек

В Москве два ребенка получили травмы после того, как на них наехал водитель электросамоката. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на Новокосинской улице. Две девочки выходили с территории музыкальной школы, когда с ними столкнулся мужчина, ехавший на электросамокате по тротуару.

«В результате наезда две десятилетние девочки с травмами были доставлены в медицинское учреждение», — сообщается в публикации.

О состоянии детей после аварии и характере травм не сообщается.

В отношении водителя составили административные материалы по статьям о езде без права управления транспортным средством и нарушении дорожного движения.

Ранее в Петербурге из-за электросамоката загорелась квартира.