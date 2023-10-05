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Губернатор Забайкалья спас кошку, на которую напала стая собак

ТАСС: губернатор Забайкалья спас кошку от стаи собак в центре Читы

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Depositphotos

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов спас кошку от стаи собак в центре Читы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального главы Ирину Парфенову.

По информации агентства, собаки попытались загрызть кошку в центре города. Рядом оказался губернатор Осипов, который «накинулся на стаю собак» и спас животное.

«Это произошло сегодня возле здания образовательного центра «Эврика» после мероприятия ко Дню учителя. Губернатор сказал, что кота сильно покусали», — рассказала Парфенова, передает ТАСС.

Губернатор отказался рассказать подробнее о произошедшем, отмечает агентство. Он предложил журналистам обратиться за комментарием к Андрею Лиму, который является руководителем Госветслужбы региона.

Ранее в Махачкале стая бродячих собак напала на ребенка.

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