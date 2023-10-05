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Пьяный пассажир рейса Бангкок — Москва попытался заколоть соседа вилкой

«Аэрофлот»: ткнувший соседа вилкой дебошир рейса Бангкок — Москва был пьян

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Depositphotos

Летевший из Бангкока в Москву пассажир ткнул своего соседа вилкой после ссоры с ним. Скрутить дебошира и передать его полиции бортпроводникам помогли другие пассажиры. Устроивший скандал мужчина был пьян, рассказали телеканалу «360» в пресс-службе «Аэрофлота».

«Данный пассажир с признаками алкогольного опьянения грубо нарушил правила поведения на борту, создал конфликтную ситуацию с другим пассажиром, нанеся ему телесные повреждения», — прокомментировали инцидент в авиакомпании.

Самолет летел накануне рейсом SU273 БангкокМосква. Пассажира полиции передали уже после того, как он совершил посадку. До этого момента дебошира пришлось связать ремнями. На распространенном в интернете видео мужчина заявляет, что хотел избавиться от оппонента и надеялся, что после того, как ткнет его вилкой он «провалится куда-то в бесконечность».

В Госдуме ранее призвали добавить в КоАП РФ отдельную статью о нарушениях, связанных с распитием алкоголя в транспорте. Депутаты отмечали, что пьяное состояние пассажиров в поездах и самолетах опаснее, чем в других условиях, предлагая ужесточить за это наказание. Сейчас за распитие алкоголя в запрещенных федеральным законодательством местах грозят санкции в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Ранее на рейсе между Ньюкаслом и Пальмой британский турист начал домогаться стюардессы. Мужчине грозит срок за преступление сексуального характера, неподчинение и нападение на сотрудников правоохранительных органов.

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