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В России запретили считать отказ в предоставлении доступа к смартфону доказательством вины

Верховный суд: отказ обвиняемого в доступе к смартфону не говорит о виновности

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Верховный суд РФ запретил считать отказ обвиняемого в предоставлении доступа к смартфону доказательством виновности в преступлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кассационное определение ВС.

По данным агентства, в документе описывается дело Касенкова Р. А. из Волгограда, признанного виновным в покушении на сбыт наркотиков и осужденным на 10 лет колонии строгого режима. При этом в качестве косвенного доказательства в деле фигурирует отказ мужчины предоставить следователям доступ к своим смартфонам.

«Таким образом, избранный Касенковым Р. А. способ защиты от предъявленного ему обвинения суды учли в качестве обстоятельства, подтверждающего его виновность, что недопустимо. Кроме того, данный вывод судов также основан на предположении о возможном содержании в памяти мобильных телефонов Касенкова Р. А. сведений, подтверждающих его причастность к сбыту наркотических средств», — сказано в документе, передает ТАСС.

Учтя это обстоятельство, суд переквалифицировал действия мужчины со статьи о покушении на сбыт наркотиков на статью о приобретении и хранении запрещенных веществ. Наказание Касенкову Р. А. изменили на лишение свободы в колонии общего режима сроком на три года и три месяца.

Ранее троим осужденным по делу Голунова экс-полицейским изменили наказание.

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